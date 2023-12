Brown-Formanration Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Brown-forman im Mittelpunkt der Diskussionen, wobei vor allem und überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Brown-forman, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Weiterführende Studien zeigen, dass überwiegend positive Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt guten Bewertung auf analytischer Ebene führt.

Der Aktienkurs von Brown-Forman verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,67 Prozent. Im Branchenvergleich konnte das Unternehmen eine Outperformance von +25,29 Prozent verzeichnen, während der "Verbrauchsgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 153,45 Prozent erzielte. Daraus ergibt sich eine Unterperformance von 142,78 Prozent im Sektorvergleich, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Brown-forman-Aktie ergibt einen Wert von 18 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 47,52, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Brown-forman.

Bei der Betrachtung des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren hat. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Aktie von Brown-forman bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".