Brown-Formanration Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Brown-Forman wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so die Auswertung der Redaktion von diversen Kommentaren und Äußerungen. Die Anleger-Stimmung wird daher als "gut" eingestuft, da überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Zusätzlich wurden 7 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "gut" Empfehlung führt.

Im Vergleich zur "Getränke"-Branche konnte Brown-Forman in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +22,21 Prozent erzielen, während der "Verbrauchsgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 158,2 Prozent verzeichnete, wobei Brown-Forman 147,53 Prozent darunter lag. Dies führt zu einer "neutralen" Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Brown-Forman derzeit überkauft ist, was zu einer "schlechten" Einstufung führt. Jedoch wird das Wertpapier auf 25-Tage-Basis mit "neutral" eingestuft.

Die langfristige Stimmungslage rund um die Aktie von Brown-Forman wird als "schlecht" bewertet, da die Diskussionsintensität unterdurchschnittlich war und eine negative Veränderung der Stimmung auftrat.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Einschätzung der Anleger-Stimmung und der Performance von Brown-Forman.