Brown-Formanration Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die technische Analyse von Brown-Forman-Aktien ergibt gemischte Ergebnisse. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 60,93 USD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 55,16 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 56,61 USD liegt dagegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Brown-Forman also ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Branchenvergleich zeigt sich eine Outperformance von 15,08 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Performance jedoch um 18,91 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmung der Anleger ist ebenfalls negativ, wie aus den Kommentaren auf sozialen Plattformen hervorgeht. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine "Neutral" Bewertung auf dieser Ebene, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

In fundamentaler Hinsicht ist die Aktie mit einem KGV von 34,16 um 15 Prozent über dem Branchendurchschnitt bewertet, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine eher negative Einschätzung der Brown-Forman-Aktie.