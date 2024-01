Brown-Formanration Aktie: Lieber erstmal halten!

Brown-Forman, ein Unternehmen aus der Getränkebranche, hat in den letzten 12 Monaten eine solide Performance von 10,67 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus derselben Branche hat Brown-Forman eine Outperformance von 22,46 Prozent gezeigt. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor hingegen lag die Rendite bei 154,96 Prozent, wobei Brown-Forman mit einer Performance von 144,29 Prozent darunter blieb. Aufgrund dieser Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird das Unternehmen in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Brown-Forman wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Die Auswertung der Anlegerstimmung ergab 6 positive und 0 negative Signale, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Brown-Forman lassen auf ein erhöhtes Interesse und eine starke Diskussionsintensität schließen. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Gut" hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes rund um den Wert.

In Bezug auf die technische Analyse ist Brown-Forman derzeit 0,89 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -8,79 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich somit für beide Zeiträume eine Einschätzung als "Neutral" aus charttechnischer Sicht.