Brown-Forman Aktie: So könnte es weitergehen!

Der Aktienkursvergleich von Brown-Forman zeigt eine überdurchschnittliche Performance von 10,67 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Getränkebranche im Durchschnitt um -11,79 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +22,46 Prozent für Brown-Forman entspricht. Im Verbrauchsgütersektor betrug die durchschnittliche Rendite 154,96 Prozent im letzten Jahr, wobei Brown-Forman um 144,29 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Brown-Forman mit 57,1 USD derzeit -0,89 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Im Vergleich dazu beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage -8,79 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt in den vergangenen zwei Wochen eine neutrale Bewertung für Brown-Forman. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft, obwohl die Redaktion auch 6 gute und 0 schlechte Signale herausgefiltert hat und daher eine "Gut"-Empfehlung ausspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Brown-Forman-Aktie überkauft ist, wodurch ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Im Gegensatz dazu ist die Aktie auf Basis des RSI der letzten 25 Handelstage weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Brown-Forman.