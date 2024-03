Brown-Forman Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, wie sich Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für die Brown-forman-Aktie liegt der RSI bei 90,33, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 69, was auf eine neutrale Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgüter-Sektor liegt die Rendite der Brown-forman-Aktie um mehr als 25 Prozent darunter. Im Vergleich zur Getränke-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,58 Prozent erzielt hat, liegt die Rendite der Brown-forman-Aktie bei 12,25 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Brown-forman-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 60,5 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 50,9 USD liegt, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung des letzten Schlusskurses von -9,14 Prozent, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brown-forman bei 34, was im Vergleich zur Getränke-Branche auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit erhält die Aktie eine neutrale Bewertung auf dieser Stufe.