Brown-Forman Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Brown-forman, die im Segment "Destillateure & Winzer" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 23.11.2023, 18:08 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 59.55 USD.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Brown-forman schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Getränke auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1 % und somit 2,89 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,89 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Brown-forman-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 63,46 USD. Der letzte Schlusskurs (59,55 USD) weicht somit -6,16 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 57,85 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+2,94 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Brown-forman ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Brown-forman-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Brown-forman führt bei einem Niveau von 33,16 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 38,77 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".