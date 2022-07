Brown-Forman Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Für die Aktie Brown-forman aus dem Segment "Destillateure & Winzer" wird an der heimatlichen Börse New York am 21.07.2022, 05:45 Uhr, ein Kurs von 70.9 USD geführt.

Unsere Analysten haben Brown-forman nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Brown-forman in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Brown-forman wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Brown-forman-Aktie beträgt dieser aktuell 68,44 USD. Der letzte Schlusskurs (70,9 USD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+3,59 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Brown-forman somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (67,74 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,66 Prozent), somit erhält die Brown-forman-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. In Summe wird Brown-forman auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 1,13 % ist Brown-forman im Vergleich zum Branchendurchschnitt Getränke (2,94 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,81 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.