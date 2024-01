Brown-Forman Aktie: Knallt es bald?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Brown-Forman wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Die überwiegende Mehrheit der diskutierten Themen rund um das Unternehmen waren neutral. Insgesamt lässt die Stimmung der Anleger daher die Bewertung "Gut" zu. Darüber hinaus wurden auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert, die zu 7 positiven Signalen und 0 negativen Signalen führten. Basierend auf dieser Auswertung geben wir daher eine "Gut" Empfehlung für Brown-Forman.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Brown-Forman. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 93,95 Punkte, was bedeutet, dass Brown-Forman derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Brown-Forman daher in Bezug auf den RSI mit "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Getränke"-Branche hat Brown-Forman in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +22,21 Prozent erzielt. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Performance jedoch 147,53 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird Brown-Forman in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung rund um die Aktien von Brown-Forman wurde auch anhand der langfristigen Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung ergaben dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine Veränderung zum Negativen. Daher wird die Aktie von Brown-Forman bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" bewertet.