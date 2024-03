Brown-Forman Aktie: Ist das wirklich alles?

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brown-Forman mit 34,16 bewertet, was 15 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Getränkebranche) von 29 liegt. Diese Überbewertung führt dazu, dass Brown-Forman in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Stimmungsbild wurde in den letzten Wochen eine deutliche negative Veränderung bei Brown-Forman festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung sozialer Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigt. Daher wird das Sentiment mit "Schlecht" bewertet, während die Diskussionsstärke eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In der Betrachtung der Anlegerstimmung zeigt sich, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Brown-Forman auf sozialen Plattformen negativ war. Zudem wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von den Nutzern aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls die Einstufung "Schlecht". Die Analyse von Handelssignalen ergibt eine "Neutral" Bewertung, basierend auf den konkret berechneten Signalen.

Im Branchenvergleich konnte Brown-Forman in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +15,08 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Getränkebranche erzielen. Im Sektorvergleich lag die Rendite jedoch um 18,91 Prozent unter dem Durchschnittswert des Verbrauchsgüter-Sektors. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie für Brown-Forman.