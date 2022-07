Brown-Forman Aktie: Ist es vollbracht?

Für die Aktie Brown-forman stehen per 15.07.2022, 09:18 Uhr 70.82 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Brown-forman zählt zum Segment "Destillateure & Winzer".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brown-forman liegt bei einem Wert von 34,16. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Getränke" (KGV von 43,71) unter dem Durschschnitt (ca. 22 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Brown-forman damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Brown-forman aktuell 1,13. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,81 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Getränke". Brown-forman bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Brown-forman wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Brown-forman auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.