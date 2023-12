Brown, Brown ist zurück!

Laut langfristiger Meinung von Analysten wird die Brown & Brown-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 7 Bewertungen sind 5 positiv, 2 neutral und keine negativ. Betrachtet man den kurzfristigen Zeitraum, so wird die Aktie als "Neutral" angesehen. Von den vorliegenden Studien des vergangenen Monats stuften 0 Analysten den Titel als positiv ein, 1 als neutral und keiner als negativ.

Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie liegt bei 71,83 USD, was eine Performance von 1,27 Prozent bedeuten würde, da derzeit 70,93 USD kostet. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung bezüglich des Unternehmens. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Einschätzungen. Außerdem wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Faktoren wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Zudem lassen sich neun Handelssignale erkennen, von denen 8 positiv und 1 negativ sind, was zur Einstufung als "Gut" Aktie führt.

Die Dividendenrendite von Brown & Brown beträgt derzeit 0,65 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,89 % in der Versicherungsbranche. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Brown & Brown eine Performance von 29,15 %, während ähnliche Aktien aus der Versicherungsbranche im Durchschnitt um 27,04 % stiegen, was einer Outperformance von +2,11 % im Branchenvergleich für Brown & Brown entspricht. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Brown & Brown um 22,23 % höher. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.