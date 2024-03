Brown, Brown Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Brown & Brown-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (74,4 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotenzial von -12,67 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Brown & Brown eine "Neutral"-Bewertung in dieser Analysekategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz kann über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmung beobachtet werden, was zu einer "Neutral"-Einstufung und einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Brown & Brown führt.

Im Branchenvergleich hat Brown & Brown in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +21,3 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Versicherung"-Branche erzielt. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite 43,14 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Brown & Brown als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 30,74 insgesamt 18 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung". Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".