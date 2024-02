Brown, Brown Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Anleger-Stimmung bei Brown & Brown ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Titels führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 1 schlechtes und 7 gutes Signal, wodurch eine "Gut"-Empfehlung abgeleitet werden kann. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur "Versicherung"-Branche konnte Brown & Brown in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +5,73 Prozent erzielen, mit einer Performance von 21,45 Prozent. Im Gegensatz dazu lag die mittlere Rendite im "Finanzen"-Sektor bei 151421,87 Prozent, wobei Brown & Brown 151400,42 Prozent darunter lag. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating im Branchenvergleich.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Brown & Brown als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 26,16 insgesamt 37 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung" ist, der 41,44 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 1,35 und einem RSI25 von 20,92 eine gute Bewertung der Aktie. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Einstufung der Aktie als "Gut".