Brown, Brown Aktie: In Lauerstellung

Der Aktienkurs von Brown & Brown verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von 29,15 Prozent, was mehr als 24 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Versicherungsbranche mit einer mittleren Rendite von 26,44 Prozent liegt Brown & Brown mit 2,71 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung in den letzten 12 Monaten erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 positive, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen für die Aktie von Brown & Brown abgegeben. Dadurch ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Die jüngsten Bewertungen ergeben jedoch eine durchschnittliche Empfehlung von "Neutral" für die Aktie, mit einem Kursziel von 71,83 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 3,4 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Brown & Brown derzeit überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu Brown & Brown in den letzten Monaten erhöht war, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Brown & Brown eine positive Gesamtbewertung.

