Brown, Brown Aktie: Hammer Entwicklung!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Brown & Brown diskutiert. An zehn Tagen dominierten dabei positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, wodurch Brown & Brown insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Brown & Brown ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,5 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zeigt langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität, weshalb diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Brown & Brown mit 29,15 Prozent mehr als 19 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Versicherung"-Branche liegt die Rendite um 0,78 Prozent darüber. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.