Brown, Brown Aktie: Ganz ruhig bleiben!

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Brown & Brown in den sozialen Medien. Es gab keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge zu einer Aktie kann darauf hinweisen, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger erhält. In Bezug auf Brown & Brown wurde in letzter Zeit deutlich weniger diskutiert als üblich, und die Aufmerksamkeit nimmt ab. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Wenn man derzeit in die Aktie von Brown & Brown investiert, kann man eine Dividendenrendite von 0,75 % erwarten. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche bedeutet dies einen geringeren Ertrag um 3,17 Prozentpunkte. Aufgrund dieser niedrigeren Dividenden erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Aktuell liegt der RSI7 von Brown & Brown bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,55, was ebenfalls darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten erzielte Brown & Brown eine Performance von 21,45 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +2,84 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Versicherungsbranche, die im Durchschnitt um 18,6 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum Finanzsektor lag die Performance von Brown & Brown mit 10,78 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.