Brown, Brown Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Brown & Brown-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 68,03 USD bewertet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 71,11 USD, was einem Unterschied von +4,53 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 71,81 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer Abweichung von -0,97 Prozent führt. Somit erhält die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie also mit einer "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik bewertet.

Die Stimmung bezüglich Brown & Brown hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein gefallenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Brown & Brown insgesamt 7 Analystenbewertungen, wovon 5 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Kurzfristig ergibt sich ein Bild von 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 71,83 USD, was ein Aufwärtspotential von 1,02 Prozent darstellt und somit eine "Neutral"-Empfehlung von Analysten ergibt. In Summe erhält Brown & Brown daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung bezüglich Brown & Brown war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit einer häufigen Diskussion über positive Themen. Es gab keine negative Diskussion und an einigen Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse und der bestätigten Handelssignale erhält Brown & Brown daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion also mit einem "Gut"-Rating bewertet.