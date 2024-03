Brother Industries Aktie: Das ist ein Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "Brother Industries":

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien für Brother Industries haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, so unsere Analyse. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". In Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien gab es keine auffällige Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von ähnlichen Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche hat Brother Industries in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +9,31 Prozent erzielt. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Brother Industries mit 5,88 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Brother Industries liegt derzeit bei 2352,63 JPY. Da der Aktienkurs bei 2479 JPY gehandelt wird, ergibt sich ein Abstand von +5,37 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 2489,12 JPY, was einer Differenz von -0,41 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Faktoren als "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI von Brother Industries bei 62,6 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,91 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Brother Industries daher in unserer Analyse eine Gesamtbewertung von "Neutral".