Brother Industries Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Aktie von Brother Industries weist ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,47 auf, was sie im Vergleich zur Branche "Computer & Peripheriegeräte" preisgünstig erscheinen lässt. Dieser Wert liegt 53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 33 und wird daher als "günstig" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann ein Investment in die Aktie von Brother Industries eine Mehrrendite von 0,39 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt von "Computer & Peripheriegeräte" bieten. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Brother Industries in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 34,08 Prozent erzielt, was 14 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Diese positive Performance führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Aus technischer Sicht erhält die Aktie von Brother Industries eine gute Bewertung basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, welcher um 8,03 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. Allerdings zeigt die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage nur eine geringe Abweichung von +1,93 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen gute Bewertungen basierend auf fundamentalen Kriterien, der Dividendenpolitik und der Aktienkursentwicklung, während die technische Analyse zu gemischten Bewertungen führt.