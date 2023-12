Brother Industries Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "Brother Industries":

Die Diskussionen über Brother Industries auf sozialen Medienplattformen geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen wurden insgesamt viele positive Meinungen geäußert, während überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength Index (RSI) auf. Der RSI-Wert von Brother Industries liegt derzeit bei 77,41, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird das Signal als "Schlecht" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgeweitet wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 54, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI daher eine Einstufung als "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Brother Industries beträgt 2,82 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt (2,73 Prozent in der Branche Computer & Peripheriegeräte) liegt. Unsere Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation können mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden. Obwohl sich die Stimmung für Brother Industries in den letzten Wochen kaum verändert hat, erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen als unauffällig eingestuft, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.