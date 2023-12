Brother Industries Aktie: Am Scheideweg

Weitere Suchergebnisse zu "Brother Industries":

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Brother Industries zeigt sich neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch in den sozialen Medien wurde die Aktie zuletzt eher neutral diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 2242,72 JPY für die Brother Industries-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2250,5 JPY, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt von 2373,86 JPY liegt jedoch darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Branchenvergleich zeigt sich Brother Industries mit einer Performance von 23,25 Prozent in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche überdurchschnittlich. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Performance mit 7,13 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Brother Industries auf 7-Tage-Basis überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Brother Industries-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.