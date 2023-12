Brother IndustriesADR Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Brother Industries im Fokus der Diskussionen, ohne dabei besonders positive oder negative Ausschläge zu verzeichnen. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Brother Industries, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Brother Industries-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2242,72 JPY lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 2250,5 JPY, was einem Unterschied von +0,35 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 2373,86 JPY, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt (-5,2 Prozent) und somit eine "Schlecht"-Bewertung für Brother Industries ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In fundamentaler Hinsicht weist Brother Industries ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,13 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Abstand beträgt aktuell 59 Prozent, da der durchschnittliche KGV der Branche "Computer & Peripheriegeräte" bei 41 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen über Brother Industries, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Brother Industries weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Brother Industries bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Brother IndustriesADR kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Brother IndustriesADR jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Brother IndustriesADR-Analyse.

Brother IndustriesADR: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...