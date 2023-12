Brother Aktie: Der absolute Knall!

Der Aktienkurs von Brother hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,69 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Materialien" liegt Brother damit 14,47 Prozent unter dem Durchschnitt (-8,22 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -8,22 Prozent, und Brother liegt aktuell 14,47 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Brother-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 73, was auf eine Überbewertung hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung zur Folge hat. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert der letzten 25 Tage bei 59,46, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Brother.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Brother in den vergangenen Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität in Bezug auf die Brother-Aktie, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brother liegt bei einem Wert von 130, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Chemikalien" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien ist Brother weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.