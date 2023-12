Brother Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brother beträgt 130, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Chemikalien" (KGV von 0) auf einem ähnlichen Niveau liegt wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent). Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an. Der RSI-Wert von Brother liegt bei 53,85, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hin. Insgesamt erhält Brother in dieser Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Brother eine mittlere Aktivität. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum vorhanden. Dadurch wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet.

Mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2,42 Prozent weist Brother einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1,91%) auf. Die geringe Differenz führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.