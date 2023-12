Brother Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brother liegt bei 130,52, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 0 auf. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung für die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung für Brother ist überwiegend positiv, basierend auf Beiträgen in sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Brother beträgt derzeit 2,42 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,95 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 3,91 CNH als "Schlecht"-Signal betrachtet, da er um -10,73 Prozent vom GD200 (4,38 CNH) entfernt ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 4,06 CNH, was ein "Neutral"-Signal darstellt, da der Abstand -3,69 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Brother-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.