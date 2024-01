Brother Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die technische Analyse der Brother-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,34 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 3,91 CNH liegt, was einer Abweichung von -9,91 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 4,07 CNH, was einer Abweichung von -3,93 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Brother eine Dividendenrendite von 2,42 Prozent auf, was 1,26 Prozent über dem Mittelwert von 1,16 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Brother. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigte die Aktie von Brother in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Brother daher als "Gut"-Wert eingestuft.