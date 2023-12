Brother Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Das Chemieunternehmen Brother wird derzeit aufgrund verschiedener Kriterien bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 130, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Chemikalien" auf einem ähnlichen Niveau liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf dieser Stufe. Auch in Bezug auf die Dividende zeigt sich Brother im Vergleich zum Branchendurchschnitt nur leicht höher bewertet, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Die Anlegerstimmung gegenüber Brother ist grundsätzlich positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in den aktuellen Nachrichten über das Unternehmen. In den letzten Tagen überwiegen die positiven Einschätzungen, was zu einer insgesamt positiven Anlegerstimmung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass Brother derzeit auf einem eher schlechten Niveau liegt. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen führen zu einer schlechten oder neutralen Einschätzung.

Insgesamt kann Brother basierend auf den fundamentalen und technischen Analysen als neutral bis schlecht bewertet werden. Die Anlegerstimmung ist hingegen positiv, was ein gemischtes Bild der aktuellen Situation des Unternehmens ergibt.