Brother Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Aktienkurs von Brother hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -41,71 Prozent erzielt, was 18,65 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -23,05 Prozent, und Brother liegt aktuell 18,65 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Brother-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,98 CNH. Der letzte Schlusskurs von 3,24 CNH weicht somit um -18,59 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 3,39 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nur um -4,42 Prozent darunter. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in der kurzfristigen Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Brother. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, und es gab keine negativen Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in der Stimmungsanalyse führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Brother ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 98,05 auf, was einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis.