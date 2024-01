Brother Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiges Instrument, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Für Brother beträgt das aktuelle KGV 130, während vergleichbare Unternehmen in der Chemikalienbranche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentaler Sicht ist Brother weder unter- noch überbewertet, was zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Brother-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 4,34 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 3,91 CNH liegt, was einer Abweichung von -9,91 Prozent entspricht. Dies führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 4,07 CNH, was einer Abweichung von -3,93 Prozent entspricht und zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Brother für die einfache Charttechnik ein neutrales Rating.

Bei der Bewertung des Sentiments und des Buzz wird die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. Die Diskussionsintensität von Brother zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer guten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält Brother in dieser Kategorie ein gutes Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt Brother mit einer Rendite von -22,69 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem Sektor "Materialien". Die Chemikalienbranche verzeichnet eine mittlere Rendite von -7,19 Prozent, wobei Brother mit 15,49 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.