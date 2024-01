Brother Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Dividendenrendite für Brother beträgt aktuell 2,42 Prozent, was 1,26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung durch die Analysten. Der Relative Strength Index (RSI) der Brother-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 58, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich schneidet Brother im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" und der "Chemikalien"-Branche schlecht ab, mit Renditen von -22,69 Prozent bzw. -7,42 Prozent in den letzten 12 Monaten. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 4,04 CNH -7,55 Prozent vom GD200 (4,37 CNH) entfernt ist, was als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Der GD50 liegt bei 4,06 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Alles in allem wird der Kurs der Brother-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.