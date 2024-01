Brookside Energy Aktie: Gigantischer Hammer!

Die technische Analyse der Brookside Energy-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 0,01 AUD lag. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 0,01 AUD verzeichnet, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht, da dies keinerlei Unterschied zum Durchschnitt darstellt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,01 AUD weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent Abweichung) auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt erhält Brookside Energy daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Brookside Energy in den letzten Wochen. Dies basiert auf der Auswertung sozialer Medien und wird daher mit "Gut" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst erhält Brookside Energy in diesem Bereich daher ein "Gut".

Die Dividendenrendite von Brookside Energy liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch") von 22,47 % als schlecht eingestuft wird.

Fundamental betrachtet weist Brookside Energy ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch") von 28,77 unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Brookside Energy daher als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.