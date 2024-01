Brooks Macdonald Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die technische Analyse der Brooks Macdonald-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1920 GBP um +1,01 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1900,78 GBP abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1865,65 GBP nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von +2,91 Prozent führt und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass die Aktie eine schwache Aktivität im Netz aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Brooks Macdonald in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,45 Prozent erzielt, was 0,77 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -5,31 Prozent, wobei Brooks Macdonald aktuell 1,85 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Brooks Macdonald aktuell 3, was zu einer negativen Differenz von -2,13 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Brooks Macdonald eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.