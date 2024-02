Brooks Macdonald Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die technische Analyse der Brooks Macdonald-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1900,54 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1840 GBP nur eine geringe Abweichung von -3,19 Prozent aufweist. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 1841,3 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nur minimal darunter (-0,07 Prozent Abweichung). Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 40 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher neutral bewertet wird. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 55,45 im neutralen Bereich. Insgesamt erhält die Brooks Macdonald-Aktie somit eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen lag jedoch im üblichen Rahmen, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine negative Bewertung im Bereich Sentiment und Buzz.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Brooks Macdonald eine Dividendenrendite von 4 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 1,43 Prozentpunkten bedeutet. Somit wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als schlecht bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Gesamtbewertung für die Brooks Macdonald-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength Index, des Sentiments und der Dividende.