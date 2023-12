Brooks Macdonald Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten nicht wesentlich verändert hat. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger häufig diskutiert als zuvor, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Brooks Macdonald liegt bei 64,06, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation mit einem Wert von 51. Insgesamt wird daher die Kategorie "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche hat Brooks Macdonald in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +12,98 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Performance von Brooks Macdonald um 9,69 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance wird Brooks Macdonald in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Brooks Macdonald in den sozialen Medien überwiegend positiv diskutiert wurde. In den letzten Tagen wurden jedoch vermehrt negative Themen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".