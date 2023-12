Brooks Macdonald Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die charttechnische Analyse der Brooks Macdonald-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1898,83 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1840 GBP liegt, was einer Abweichung von -3,1 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (1816,9 GBP) zeigt sich eine Abweichung von +1,27 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte Brooks Macdonald in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,4 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -8,58 Prozent gefallen sind, was einer Outperformance von +12,98 Prozent entspricht. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -5,29 Prozent, wobei Brooks Macdonald um 9,69 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat, so ergibt sich, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Brooks Macdonald 3,88 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (2,88) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.