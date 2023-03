Brooks Automation Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Für die Aktie Azenta aus dem Segment "Halbleiterausrüstung" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 27.02.2023, 10:07 Uhr, ein Kurs von 43.87 USD geführt.

Wie Azenta derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Azenta-Aktie ein Durchschnitt von 58,37 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 43,87 USD (-24,84 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (55,59 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-21,08 Prozent Abweichung). Die Azenta-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Azenta erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Azenta als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 0 Hold, 0 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 82 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 86,92 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 43,87 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 395,96 liegt Azenta über dem Branchendurchschnitt (486 Prozent). Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" weist einen Wert von 67,53 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Brooks Automation kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Brooks Automation jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Brooks Automation-Analyse.

Brooks Automation: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...