Brooks Automation Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Aktie von Azenta wurde in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt mit einem Schlusskurs von 52,58 USD gehandelt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 64,66 USD, was einem Unterschied von +22,97 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und hier ergibt sich ein Schlusskurs von 64,06 USD, was nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Azenta-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Azenta-Aktie langfristig als "Neutral" eingestuft. Bisher liegen 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vor. Es gab keine Analystenupdates in den letzten 30 Tagen, und das Kursziel der Analysten wird bei 0 USD angesiedelt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Azenta-Aktie beträgt 60, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50 und ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Azenta als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 395,96 insgesamt 291 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 101,3. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".