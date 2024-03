Brooks Automation Aktie: Gut oder schlecht?

Die Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsunternehmen Azenta schüttet auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,67 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Einschätzung abgegeben haben, stufen Azenta insgesamt als "Neutral" ein, mit 0 Kaufempfehlungen, 1 Neutral-Einstufung und 0 negativen Bewertungen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Azenta liegt bei 0 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -100 Prozent fallen wird. Daher wird das Rating als "Schlecht" eingestuft, obwohl die Analystenuntersuchung insgesamt zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine starke Aktivität und eine positive Stimmungsänderung in Bezug auf Azenta, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In den letzten 12 Monaten konnte Azenta eine Performance von 99,25 Prozent erzielen, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche eine Outperformance von +100,02 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Azenta um 103,07 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird Azenta in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.