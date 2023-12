Brooks Automation Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Azenta ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 395,96 ist das Unternehmen deutlich teurer als der Branchendurchschnitt "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", was darauf hindeutet, dass die Aktie überbewertet ist. Im Vergleich zum Branchen-KGV von 104,48 ergibt sich ein Abstand von 279 Prozent. Aus diesem Grund wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Azenta derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Der Unterschied beträgt 2,49 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,49 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Azenta-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Azenta-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 12,53 und ein Wert für den RSI25 von 18,4, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Azenta eher neutral diskutiert. Zwei Tage waren von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Basierend auf diesem Stimmungsbild bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Azenta auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.