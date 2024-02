Brooklyn Immunotherapeutics Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Für Eterna Therapeutics wird der RSI für die letzten 7 Tage auf 39,39 Punkte geschätzt, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 52,67 im neutralen Bereich. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 2,03 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1,67 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50, der Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, weist jedoch nur einen Abstand von 0 Prozent auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird eine starke Aktivität und eine positive Stimmungsänderung im langfristigen Zeitraum festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Die Diskussionen in sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine positive Einschätzung und Stimmung rund um den Wert hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt wird die Aktie von Eterna Therapeutics basierend auf verschiedenen Indikatoren wie dem RSI, der technischen Analyse und dem Sentiment als angemessen bewertet und erhält das Gesamtrating "Neutral" oder "Gut".