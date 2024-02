Brookline Aktie: Das kann keiner glauben

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit erhalten hat als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche hat die Brookline-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -18,16 Prozent verzeichnet, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -2,35 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Performance mit -20,52 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 2,98 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Brookline-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" bewertet. Der GD200 des Wertes verläuft bei 9,58 USD, während der Kurs der Aktie bei 9,81 USD liegt, was einer Abweichung von +2,4 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 10,53 USD, was einer Abweichung von -6,84 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite 5,12 Prozent, was 133,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Brookline-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.