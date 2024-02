Brookline Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Brookline befindet sich derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses in einem "Neutral"-Zustand. Der GD200 des Wertes liegt bei 9,58 USD, während der Kurs der Aktie bei 9,81 USD liegt, was einer Abweichung von +2,4 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 10,53 USD, was einer Abweichung von -6,84 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Neutral".

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche verzeichnete die Brookline in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,52 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -2,35 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -18,16 Prozent im Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 2,98 Prozent im letzten Jahr, wobei die Brookline 23,5 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Brookline-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten, basierend auf den vorliegenden Bewertungen: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 10,75 USD angesiedelt, was eine künftige Performance von 9,58 Prozent bedeuten würde. Dies führt zur Gesamtbewertung "Gut" durch die Redaktion.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Brookline liegt bei 10,93 und damit unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 18. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert führt dazu, dass die Aktie auf fundamentaler Basis als "günstig" bezeichnet wird und daher ein "Gut" erhält.