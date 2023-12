Brookline Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Aktienkurs von Brookline im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor zeigt eine Rendite von -12,92 Prozent, was mehr als 24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Ähnlich sieht es bei der mittleren Rendite der "Handelsbanken"-Branche aus, die in den letzten 12 Monaten bei 1,18 Prozent lag. Auch hier liegt Brookline mit 14,1 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen wird die Aktie von Brookline mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,4 bewertet, was 33 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (15,5). Diese Unterbewertung signalisiert aus fundamentaler Sicht eine positive Einschätzung und führt zu einer "Gut"-Einstufung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Brookline-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel von 10,75 USD signalisiert ein Abwärtspotenzial von -3,15 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite von Brookline liegt derzeit bei 6,12 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,67 % im Bereich "Handelsbanken". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, mit einer Differenz von lediglich 132,55 Prozentpunkten.