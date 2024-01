Brookfield Renewable Power Preferred Equitypref E Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die technische Analyse der Actions Privilegiees Energie Renouvelable Brookfield-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 14,74 CAD, was eine Abweichung von +2,04 Prozent vom aktuellen Kurs (15,04 CAD) ergibt.

Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 14,89 CAD nahe dem aktuellen Schlusskurs, was eine Abweichung von +1,01 Prozent bedeutet. Somit erhält die Aktie für beide Werte eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für einen Zeitraum von 7 Tagen 43,75, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 40, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt erhält die RSI somit eine "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Actions Privilegiees Energie Renouvelable Brookfield in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen wurde keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussion in den sozialen Medien. Auch die Stärke der Diskussion zeigte keine signifikanten Unterschiede. Daher wird auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält Actions Privilegiees Energie Renouvelable Brookfield somit eine "Neutral"-Bewertung für diese Stufe.

