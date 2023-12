Brookfield Renewable Power Preferred Equitypref A Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die technische Analyse der Actions Privilegiees Energie Renouvelable Brookfield zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 14,72 CAD liegt, während der Kurs der Aktie selbst bei 14,92 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +1,36 Prozent liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 14,91 CAD, was einen Abstand von +0,07 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Es gab keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder Veränderung der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien, weshalb auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Auskunft darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Actions Privilegiees Energie Renouvelable Brookfield liegt der 7-Tage-RSI bei 48,8 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 45,57, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie in beiden Fällen ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die überwiegend neutralen Themen, die diskutiert wurden, führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt die Analyse der Actions Privilegiees Energie Renouvelable Brookfield eine "Neutral"-Bewertung in allen untersuchten Punkten.