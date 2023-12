Brookfield Renewable Power Preferred Equitypref A Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Bewertung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit. Der RSI der letzten 7 Tage für die Actions Privilegiees Energie Renouvelable Brookfield-Aktie beträgt derzeit 45, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 38,84 weniger volatil als der RSI7 und führt zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Actions Privilegiees Energie Renouvelable Brookfield.

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. In Bezug auf die Actions Privilegiees Energie Renouvelable Brookfield haben unsere Analysten festgestellt, dass die Kommentare und Befunde in sozialen Medien neutral waren, was zu einer entsprechenden "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Actions Privilegiees Energie Renouvelable Brookfield bei 14,73 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 15,09 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +2,44 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage ergibt einen Stand von 14,92 CAD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von +1,14 Prozent ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen gegeben hat. Daher erhält die Actions Privilegiees Energie Renouvelable Brookfield eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und die Diskussionsstärke in sozialen Medien.

Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund der verschiedenen Analysen mit einem Gesamtrating von "Neutral" bewertet.