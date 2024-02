Brookfield Renewable Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Brookfield Renewable wird derzeit basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 28,71 USD, während der Kurs der Aktie bei 25,34 USD liegt, was einer Abweichung von -11,74 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 28,01 USD zeigt eine Abweichung von -9,53 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen rund um Brookfield Renewable. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, basierend auf der Anlegerstimmung.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung für Brookfield Renewable in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Brookfield Renewable-Aktie zeigt weder überkaufte noch unterkaufte Werte. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (65) als auch der RSI auf 25-Tage-Basis (68,82) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und dem Relative Strength Index für die Brookfield Renewable-Aktie.