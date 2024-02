Brookfield Renewable Aktie: Was wird das noch werden?

Die Brookfield Renewable wird derzeit mit einem Kurs von 25,09 USD gehandelt, was einen Abstand von -10,1 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, bedeutet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -12,36 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Brookfield Renewable diskutiert. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es ebenfalls überwiegend positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt führt dies zu einer "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 56,95, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 66,83, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".