Brookfield Property SplitPref B Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI der Brookfield Property Split-Aktie liegt bei 71,43, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 65,77, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Brookfield Property Split-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 25,05 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 24,65 CAD liegt, was einer Abweichung von -1,6 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 24,87 CAD, was einer Abweichung von -0,88 Prozent entspricht. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Brookfield Property Split diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Brookfield Property Split.